«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили
На 90+15-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов после ВАР-проверки объявил о назначении повторного 11-метрового удара в ворота нижегородцев. На взгляд экспертов «СЭ», рефери принял ошибочное решение — с подачи видеоарбитра Павла Кукуяна. Тот решил, что при выполнении пенальти была нарушена его процедура.
Однако видеоповторы убеждают в обратном. Вратарь Никита Медведев ничего не нарушил. «В момент удара по мячу часть хотя бы одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот, находиться над ней или позади нее», — говорится в правилах игры. Левая бутса голкипера находилась за линией ворот.
Судя по всему, ВАР решил, что процедуру нарушил 25-й номер «Пари НН» — защитник Свен Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым. Только наступил — не более того. Неужели Кукуян определил расположение ноги Карича как несоответствующее правилам? В это очень трудно поверить, но, похоже, такова логика ВАР. Думаем, 99,9 процента арбитров, выполняя функции ВАР, в подобной ситуации не стали бы вмешиваться в действия судьи и предлагать перебить пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6