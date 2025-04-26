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Судейство

Сегодня, 17:06

«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Пари НН» — «Ахмат».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Пари НН» — «Ахмат».
Фото Скриншот трансляции
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На 90+15-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов после ВАР-проверки объявил о назначении повторного 11-метрового удара в ворота нижегородцев. На взгляд экспертов «СЭ», рефери принял ошибочное решение — с подачи видеоарбитра Павла Кукуяна. Тот решил, что при выполнении пенальти была нарушена его процедура.

Однако видеоповторы убеждают в обратном. Вратарь Никита Медведев ничего не нарушил. «В момент удара по мячу часть хотя бы одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот, находиться над ней или позади нее», — говорится в правилах игры. Левая бутса голкипера находилась за линией ворот.

Эпизод матча «Пари НН» — «Ахмат».
Фото Скриншот трансляции

Судя по всему, ВАР решил, что процедуру нарушил 25-й номер «Пари НН» — защитник Свен Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым. Только наступил — не более того. Неужели Кукуян определил расположение ноги Карича как несоответствующее правилам? В это очень трудно поверить, но, похоже, такова логика ВАР. Думаем, 99,9 процента арбитров, выполняя функции ВАР, в подобной ситуации не стали бы вмешиваться в действия судьи и предлагать перебить пенальти.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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