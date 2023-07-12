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Сегодня, 13:50

«Пари НН» отклонил предложение «Газишехир Газиантеп» по Сулейманову из-за личного желания губернатора

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тимур Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично отклонил предложение турецкого «Газихшехир Газиантеп» по возможному трансферу нападающего Тимура Сулейманова.

Генеральный директор Равиль Измайлов и главный тренер команды Сергей Юран были готовы отпустить футболиста. Однако, уход нападающего в летнее трансферное окно остается возможным в случае, если «Пари НН» сможет усилить линию атаки.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе «Газишехир Газиантеп» к Тимуру Сулейманову.

В сезоне-2022/23 Сулейманов провел 36 матчей за «Пари НН», в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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