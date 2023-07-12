«Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна
По информации «СЭ», «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.
На данный момент стороны далеки от согласования условий, так как руководство нидерландского клуба предлагает за футболиста порядка 8 миллионов евро. «Динамо» хочет выручить за Захаряна не меньше 15 миллионов евро.
В контракте Захаряна с «Динамо» также прописана сумма отступных, которая в данный момент равна 25 миллионам евро.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.
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11
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13
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|0
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|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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