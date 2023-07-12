Гладилин считает, что у Бонгонда не получится превзойти игроков «Спартака»
Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал официальное объявление трансфера вингера Тео Бонгонда из «Кадиса» в «Спартак» и оценил трансферную политику красно-белых.
«Я понятия не имею об этом игроке. Учитывая команду, из которой он приходит, превзойти тех игроков, которые есть в «Спартаке», у него не получится. Значит, игрок берется для ротации. Я ничего не знаю о его уровне игры. Но то, что он играл за такую команду, как «Кадис», команду второго десятка, говорит о том, что никого из форварда «Спартака» он не переиграет. Тут все вопросы к Абаскалю и Эшуорту. Я не знаю, для каких целей нужен этот игрок. «Спартаку» нужен центральный защитник, тот, что из «Тоттенхэма». Туда нужно направить силы и деньги. Это позиция, которая нуждается в усилении в «Спартаке». Усиливать позиции, в которых хорошие свои игроки, «Спартаку» не нужно. Даже Медина — это не усиление для «Спартака». Потому что на этих позициях играют наши хороший футболисты, которые уже прошли обкатку и созрели. 27 лет — это самый хороший возраст для футболиста. Единственное, как он может переиграть нападающих «Спартака»? Это если Абскаль будет ставить его в состав. Но это значит, что ему нужно будет вытеснить из состава тех игроков, которые сильнее его», —приводит слова Гладилина Metaratings.ru.
«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -