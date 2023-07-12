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Гладилин считает, что у Бонгонда не получится превзойти игроков «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал официальное объявление трансфера вингера Тео Бонгонда из «Кадиса» в «Спартак» и оценил трансферную политику красно-белых.

«Я понятия не имею об этом игроке. Учитывая команду, из которой он приходит, превзойти тех игроков, которые есть в «Спартаке», у него не получится. Значит, игрок берется для ротации. Я ничего не знаю о его уровне игры. Но то, что он играл за такую команду, как «Кадис», команду второго десятка, говорит о том, что никого из форварда «Спартака» он не переиграет. Тут все вопросы к Абаскалю и Эшуорту. Я не знаю, для каких целей нужен этот игрок. «Спартаку» нужен центральный защитник, тот, что из «Тоттенхэма». Туда нужно направить силы и деньги. Это позиция, которая нуждается в усилении в «Спартаке». Усиливать позиции, в которых хорошие свои игроки, «Спартаку» не нужно. Даже Медина — это не усиление для «Спартака». Потому что на этих позициях играют наши хороший футболисты, которые уже прошли обкатку и созрели. 27 лет — это самый хороший возраст для футболиста. Единственное, как он может переиграть нападающих «Спартака»? Это если Абскаль будет ставить его в состав. Но это значит, что ему нужно будет вытеснить из состава тех игроков, которые сильнее его», —приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/maksum-zhumagulov-dal-mne-sovety-kak-pobedit-nema-265451/
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