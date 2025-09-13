«Пари НН» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Пари НН» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Карич, Пигас, Шнапцев, Майга, Тичич, Ивлев, Лесовой, Боселли, Олусегун.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Гузина.