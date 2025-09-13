Тарасов об ужесточении лимита: «У нас не так много легионеров. Надо разбавлять россиян, создавать конкуренцию»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Сейчас не так много легионеров в российском футболе. У молодежи много перспективы, есть таланты. Нравится, как работает ЦСКА и «Локомотив». Наоборот, надо разбавлять россиян, создавать конкуренцию», — сказал Тарасов «СЭ».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.