«Пари НН» — «Оренбург»: трансляцию матча РПЛ онлайн

«Пари НН» и «Оренбург» сыграют в 8-м туре чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра состоится на «Мордовия Арене» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Пари НН» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 14:00. Мордовия Арена (Саранск)

По результатам 7-ти туров премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Оренбургский клуб с семью баллами располагается на 12-й строчке в чемпионате России.

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