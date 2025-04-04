«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН», Гюрлюк сделал два голевых паса

«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

У гостей голы забили Артем Касимов (24-я минута) и Брайан Мансилья (45+1-я). Две результативные передачи сделал Эмирджан Гюрлюк. У хозяев отметился с пенальти Тьяго Весино (45+7-я).

На 90+8-й минуте «Оренбург» остался вдесятером — красную карточку получил Саид Сахархизан.

«Оренбург» одержал вторую победу в трех последних матчах. Команда Владимира Слишковича набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ.

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд. Команда Виктора Гончаренко с 19 очками — на 13-й строчке.