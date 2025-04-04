«Пари НН» — «Оренбург»: гости ведут после первого тайма

«Оренбург» побеждает «Пари НН» после первого тайма матча 23-го тура РПЛ — 2:1.

У гостей голы забили Артем Касимов и Брайан Мансилья. Две результативные передачи сделал Эмирджан Гюрлюк. У хозяев отметился с пенальти Тьяго Весино.