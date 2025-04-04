«Пари НН» — «Оренбург»: хозяева отыграли один гол с пенальти

«Пари НН» отыграл один мяч в домашнем матче с «Оренбургом» в 23-м туре РПЛ — 1:2.

Гол с пенальти на 45+7-й минуте забил Тьяго Весино. Одиннадцатиметровой был назначен после подсказки ВАР — форвард «Оренбурга» Савельев сыграл рукой в штрафной.