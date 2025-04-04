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Судейство

4 апреля 2025, 19:57

«Пари НН» — «Оренбург»: Шафеев правильно не назначил пенальти, ВАР правильно не вмешался

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Пари НН» — «Оренбург»: мяч попал Артему Касимову в руку.
Фото Скриншот трансляции

На 30-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Оренбург» судья Рафаэль Шафеев правильно не назначил пенальти в ворота гостей, а видеоарбитр Ян Бобровский после очень долгой проверки принял верное решение, подтвердив вердикт коллеги.

В том моменте мяч попал Артему Касимову в руку, которая была прижата к телу и не увеличивала его неестественным образом. Срикошетив, мяч полетел в направлении Эмирджана Гюрлюка. Могло показаться, что он угодил ему в задранную вверх руку, но на самом деле попал в грудь.

Фото Скриншот трансляции

Бобровский убедился, что оснований для назначения 11-метрового удара нет, и сообщил об этом Шафееву.

А вот на 45+6-й минуте судья после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля решил иначе — наказал «Оренбург» пенальти за игру рукой.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.
04 апреля 2025, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Оренбург

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ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Рафаэль Шафеев
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
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11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
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