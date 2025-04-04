«Пари НН» — «Оренбург»: Шафеев правильно не назначил пенальти, ВАР правильно не вмешался

На 30-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Оренбург» судья Рафаэль Шафеев правильно не назначил пенальти в ворота гостей, а видеоарбитр Ян Бобровский после очень долгой проверки принял верное решение, подтвердив вердикт коллеги.

В том моменте мяч попал Артему Касимову в руку, которая была прижата к телу и не увеличивала его неестественным образом. Срикошетив, мяч полетел в направлении Эмирджана Гюрлюка. Могло показаться, что он угодил ему в задранную вверх руку, но на самом деле попал в грудь.

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Бобровский убедился, что оснований для назначения 11-метрового удара нет, и сообщил об этом Шафееву.

А вот на 45+6-й минуте судья после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля решил иначе — наказал «Оренбург» пенальти за игру рукой.