Мусагалиев о Станковиче: «Честно говоря, я не увидел чего-то нового и дающего рост в игре «Спартака»

Шоумен и известный болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру красно-белых в этом сезоне.

«Мне, как болельщику, немножко больно за сегодняшний «Спартак». Хотелось бы, чтобы не так было в «Спартаке», чтобы клуб был чемпионом. Хотел бы я, чтобы Станкович остался? Честно говоря, я не увидел чего-то нового и дающего рост в игре «Спартака». К сожалению, сегодня красно-белые играют с огромным количеством ошибок, необоснованных эмоциональных всплесков, много неоправданных желтых карточек и глупостей. Но «Спартак» всегда перешагивал это. Он этим и славится», — сказал Мусагалиев «СЭ».

«Спартак» после 11 туров располагается на пятой строчке РПЛ, имея в активе 18 очков.