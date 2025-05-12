«Пари НН» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Крыльев Советов» на матч 28-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Майга, Грулев, Боселли.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени.