12 мая, 17:47

Агкацев признан лучшим игроком «Краснодара» в апреле

Камила Абдурахманова
корреспондент

Голкипер Станислав Агкацев признан лучшим футболистом «Краснодара» по итогам апреля.

В апреле вратарь «быков» не пропустил ни одного гола в матче против «Акрона» и отразил пенальти в игре с махачкалинским «Динамо», несмотря на полученную травму. Это позволило команде победить, а ему самому занять первое место в голосовании с результатом 44,97 %.

Это четвертая победа Агкацева в ежемесячном голосовании в текущем сезоне и третья подряд: он признавался лучшим по итогам августа, ноября — декабря и марта.

Источник: ФК «Краснодар»
