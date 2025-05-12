Агкацев признан лучшим игроком «Краснодара» в апреле
Голкипер Станислав Агкацев признан лучшим футболистом «Краснодара» по итогам апреля.
В апреле вратарь «быков» не пропустил ни одного гола в матче против «Акрона» и отразил пенальти в игре с махачкалинским «Динамо», несмотря на полученную травму. Это позволило команде победить, а ему самому занять первое место в голосовании с результатом 44,97 %.
Это четвертая победа Агкацева в ежемесячном голосовании в текущем сезоне и третья подряд: он признавался лучшим по итогам августа, ноября — декабря и марта.
Источник: ФК «Краснодар»
