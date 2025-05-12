«Пари НН» — «Крылья Советов»: Грулев открыл счет на 9-й минуте

«Пари НН» вышел вперед в матче с «Крыльями Советов» в 28-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 9-й минуте забил Вячеслав Грулев.