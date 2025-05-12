«Пари НН» — «Крылья Советов»: Боселли забил второй гол нижегородцев

«Пари НН» удвоил преимущество в матче с «Крыльями Советов» в 28-м туре РПЛ — 2:0.

На 16-й минуте гол забил Хуан Боселли.