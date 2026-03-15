«Пари НН» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов» встретятся в матче 21-го тура чемпионата России в воскресенье, 15 марта. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнется в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В прямом эфире встречу нижегородцев и самарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 20 турах чемпионата России «Пари НН» набрал 17 очков, «Крылья Советов» — 20. В 20-м туре «Пари НН» победил «Сочи» (2:1), а «Крылья Советов» — махачкалинское «Динамо» (2:0).