Черчесов — перед матчем «Ахмата» с «Акроном»: «Могу иногда звонить Дзюбе, но больше переписываемся»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов перед матчем с «Акроном» в 21-м туре РПЛ рассказал о взаимоотношениях с форвардом тольяттинцев Артемом Дзюбой.
«Могу и [иногда] звонить Дзюбе. Но мы с ним больше переписываемся, чем созваниваемся. Он целеустремленный, «спортсменистый», старается помочь той команде, в которой играет. В этом плане он не изменился. Единственное, он поседел немного», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».
«Ахмат» на выезде сыграет с «Акроном» в субботу, 15 марта. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Перед матчем «Ахмат» с 26 очками занимает девятое место в РПЛ. «Акрон» (21 очко) идет 11-м в турнирной таблице.
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Источник: ФК «Ахмат»
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|
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|4
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|
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|0
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|2
|5
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|
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|
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|
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|9
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|5
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|
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|
15
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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