Черчесов — перед матчем «Ахмата» с «Акроном»: «Могу иногда звонить Дзюбе, но больше переписываемся»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов перед матчем с «Акроном» в 21-м туре РПЛ рассказал о взаимоотношениях с форвардом тольяттинцев Артемом Дзюбой.

«Могу и [иногда] звонить Дзюбе. Но мы с ним больше переписываемся, чем созваниваемся. Он целеустремленный, «спортсменистый», старается помочь той команде, в которой играет. В этом плане он не изменился. Единственное, он поседел немного», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» на выезде сыграет с «Акроном» в субботу, 15 марта. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Перед матчем «Ахмат» с 26 очками занимает девятое место в РПЛ. «Акрон» (21 очко) идет 11-м в турнирной таблице.

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