«Пари НН» — «Краснодар»: Александров забил автогол

«Краснодар» увеличил преимущество в счете в матче 1-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:0.

На 64-й минуте защитник нижегородской команды Виктор Александров забил в свои ворота.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».