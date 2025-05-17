Матч «Пари НН» и «Факела» в РПЛ завершился ничьей

«Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол на 19-й минуте забил форвард воронежской команды Ильнур Альшин. На 67-й минуте Вячеслав Грулев сравнял счет с пенальти.

В концовке первого тайма нападающий нижегородцев Хуан Боселли получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Пари НН» набрал 27 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице, выйдя из зоны стыков. «Факел» (17) идет на последней позиции. Ранее клуб из Воронежа досрочно лишился шансов сохранить место в РПЛ.