Дрогба рассказал о конфликте с Думбия

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал о конфликте с экс-форвардом ЦСКА Сейду Думбия.

— Я не знаю, это удивительный вопрос. Это неправда. Сейду мой младший брат. Мы до сих пор общаемся. Команда отправлялась в тур в Японию, когда он начал свою карьеру в сборной. Тогда нам не хватало игроков, и мы пригласили Сейду. Он забил несколько голов, после этого его стали вызывать. У него была великолепная карьера. Я горжусь им.

Такие ситуации случаются, иногда бывают негативные истории. Но могу сказать лишь то, что люблю его. Он мой брат, — сказал Дрогба на пресс-конференции в Москве.

Дрогба приехал в Москву на FONBET Первый Еврокубок. Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.