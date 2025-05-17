Вагнер Лав и Карвальо вспомнили, как Газзаев настроил команду в перерыве финала Кубка УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как тренер Валерий Газзаев заряжал армейцев на второй тайм финала Кубка УЕФА 2005 года.

— Что было в раздевалке в перерыве финала? Кто-то говорит, что Газзаев выжимал апельсин, заставлял целовать крест...

— Лучше вам ответит Газзаев. Если начнем рассказывать все его слова, проявим неуважение ко всем здесь присутствующим. Конечно, он жестко поговорил, но это привело к тому, что мы проснулись и вышли заряженными.

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо отметил, что Газзаев всегда требовал максимум от команды.

— Это его суть, он так работает. Требовать максимум. Мы знаем, что идем на перерыв, проигрываем 0:1. Только колоссальная встряска, возможно, дала бы такой эффект. Он добился своего.

Вагнер Лав и Карвальо примут участие в матче FONBET Первый Еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Игра состоится 18 мая в Москве.