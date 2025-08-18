Футбол
18 августа, 19:00

Точилин — о последних результатах «Динамо»: «Москва не сразу строилась»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии команды на старте сезона.

«Понимаю разочарование и переживания болельщиков «Динамо». Но, как говорится, Москва не сразу строилась. И «Динамо» Карпина построится не сразу. В другом клубе могли бы рубить с плеча, но в «Динамо» точно дадут тренеру время, в котором он нуждается. Понятно, что все мечтают о быстром результате. Но судя по всему, перестройка требует больше времени. Если тренер профессионал и этому тренеру доверяют, результат придет. Кстати, в «Ростове» Карпин тоже не сразу добился той игры, которую хотел видеть.
К слову, в игре «Динамо» видны позитивные изменения. И с «Сочи», и с ЦСКА команда больше соперника била по воротам, создала много моментов, выиграла много единоборств. Понимаю, что все смотрят на табло, а там все грустно, но некоторые моменты обнадеживают», — сказал Точилин «СЭ».

На старте чемпионата России сезона-2025/26 «Динамо» победило «Ростов» (1:0), сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) и «Сочи» (1:1), а также уступило «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (1:3). Бело-голубые с 5 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Карпин возглавил команду 13 июня 2025-го, подписав контракт до лета 2028 года.

Александр Точилин
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
