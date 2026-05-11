«Пари НН» — ЦСКА: Мусаев и Рейс сыграют с первых минут, Лусиано и Алвес — вне заявки

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и ЦСКА в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 15.15 по московскому времени.

В заявку гостей не попали полузащитник Матеус Алвес и нападающий Лусиано, который зимой перешел из «Зенита». В стартовом составе впервые после удаления в мартовском матче против «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России выйдет защитник Матеус Рейс.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Сарфо, Калинский, Веснер Тичич, Лесовой, Сефас, Олусегун.

Запасные: Лукьянов, Кошкин, Александров, Крашевский, Смелов, Ивлев, Майга, Бальбоа, Урванцев, Грулев, Сидоренко.

ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Мусаев, Бандикян.

Запасные: Бесаев, Баровский, Лукин, Бадмаев, Пономарчук, Бондаренко, Энрике Кармо, Козлов, Фиров, Попович, Воронов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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