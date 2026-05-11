Роднина — о развитии российского футбола: «Самое большое количество спортивных школ, а где результат?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась с «СЭ» мнением о развитии российского футбола.

«Думаю, этот вопрос волнует всех в Министерстве спорта. То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат? Давайте разбираться. Что не соответствует? Тренерский состав, материально-техническая база, система соревнований, интересы? Я ни за что не поверю, что у нас в стране нет талантливых ребят. Во всех видах спорта есть, а в футболе что, их нет?» — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Роднина заявила, что считает Россию футбольной страной.

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