«Пари НН» и «Балтика» не забили голов в матче РПЛ

«Пари НН» дома сыграл вничью с «Балтикой» в матче 15-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Команда Сергея Игнашевича впервые в этом сезоне набрала очки в выездном матче.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (21 очко). «Балтика» находится на 14-й строчке (12 очков).

В следующем туре нижегородцы 26 ноября сыграют на выезде с «Ростовом», а калининградцы 25 ноября примут «Спартак».