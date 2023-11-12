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Сегодня, 15:50

Кобелев: «Если бы Мостовой забил в концовке, это был бы шедевр!»

Кобелев назвал лучших игроков матча «Зенит» — «Краснодар»
Александр Львов
Обозреватель
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Экс-футболист «Зенита» и бывший тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» назвал лучших игроков в матче 15-го тура РПЛ, где сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

— Попадание Мостового в штангу на 92-й минуте и шквал атак в концовке не говорят о том, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Краснодар»?

— Если бы Мостовой забил, это был бы игровой шедевр — как он в штрафной и на скорости обыграл двух защитников! Что касается обсуждения того, кто был ближе к победе... Футбол не терпит сослагательного наклонения. Это был матч достойных соперников — с яркой игрой, интересными ходами и настоящей мужской борьбой.

— Согласен с Аршавиным и Быстровым, назвавшими лучшим игроком матча Алипа?

— Я бы не стал в такой встрече выделять кого-то одного. В «Зените» мне понравились Вендел, Клаудиньо, Родригао, Барриос. В «Краснодаре» — Сперцян, Алонсо. А еще Тормена, хотя его все-таки сумел продавить Кассьерра. Но главное — было интересно то, как будет выглядеть «Краснодар» на фоне «Зенита» в Питере.

— И каковы впечатления?

— В споре за золото «Зениту» противостоит клуб, который точно знает, какая игра нужна ему для больших побед. А вот насколько он готов к давлению и напряжению в этой борьбе, покажет вторая половина чемпионата. Конечно, у «Зенита» в этом плане опыта побольше. Значит, тем интереснее будет борьба!

Андрей Мостовой. «Если бы Мостовой забил в концовке — был бы шедевр! Но ничья закономерна». Кобелев — о битве «Зенита» и «Краснодара»
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Пари НН» и «Балтика» не забили голов в матче РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

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