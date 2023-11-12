Кобелев: «Если бы Мостовой забил в концовке, это был бы шедевр!»

Экс-футболист «Зенита» и бывший тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» назвал лучших игроков в матче 15-го тура РПЛ, где сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

— Попадание Мостового в штангу на 92-й минуте и шквал атак в концовке не говорят о том, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Краснодар»?

— Если бы Мостовой забил, это был бы игровой шедевр — как он в штрафной и на скорости обыграл двух защитников! Что касается обсуждения того, кто был ближе к победе... Футбол не терпит сослагательного наклонения. Это был матч достойных соперников — с яркой игрой, интересными ходами и настоящей мужской борьбой.

— Согласен с Аршавиным и Быстровым, назвавшими лучшим игроком матча Алипа?

— Я бы не стал в такой встрече выделять кого-то одного. В «Зените» мне понравились Вендел, Клаудиньо, Родригао, Барриос. В «Краснодаре» — Сперцян, Алонсо. А еще Тормена, хотя его все-таки сумел продавить Кассьерра. Но главное — было интересно то, как будет выглядеть «Краснодар» на фоне «Зенита» в Питере.

— И каковы впечатления?

— В споре за золото «Зениту» противостоит клуб, который точно знает, какая игра нужна ему для больших побед. А вот насколько он готов к давлению и напряжению в этой борьбе, покажет вторая половина чемпионата. Конечно, у «Зенита» в этом плане опыта побольше. Значит, тем интереснее будет борьба!