Тормена: «Главной целью «Краснодара» было не уступить «Зениту»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о результате гостевого матча с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре РПЛ-2023/24.

«Мы не выиграли сегодня, но главной целью было не уступить. Продолжаем оставаться на первой позиции в турнирной таблице, поэтому все хорошо для «Краснодара», — цитирует Тормену «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

27-летний Тормена провел в этом сезоне 13 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.