«Пари НН» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 26 октября

«Пари НН» и «Балтика» сыграют в 13-м туре чемпионата России в воскресенье, 26 октября. Матч на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде начинается в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

26 октября 2025, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно).

В 10 турах премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала 6 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Калининградцы с 23 очками идут на пятой строчке в чемпионате.

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