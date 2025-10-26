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26 октября 2025, 13:23

Акинфеев прокомментировал шоу в честь своего 35-летия в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от предматчевого шоу перед игрой с «Крыльями Советов» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

Перед игрой с самарцами 25 октября ЦСКА устроил лазерно-световое шоу в честь 35 лет Акинфеева в клубе.

«Во-первых, всех с победой! А во-вторых хочу сказать огромное спасибо клубу за то, что отметили мои скромные 35 лет в клубе. Когда в далеком 1990 году в мои 4 года отец привел меня на первую тренировку ЦСКА — я и представить не мог, что все зайдет так далеко. И вчерашнее шоу, перформанс, поддержка болельщиков и признание от клуба и болельщиков дорогого стоят. Я очень люблю ЦСКА, это действительно настоящая семья и важные четыре буквы в моей жизни. И наша с вами история продолжается!» — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 39-летний голкипер провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил 10 мячей и трижды отыграл на ноль.

Источник: Telegram-канал Игоря Акинфеева
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Игорь Акинфеев
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 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
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