Бабаев прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими. Потому что вопреки всему команда добивается результата. «Крылья Советов» очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идем дальше», — цитирует Бабаева ТАСС.

После победы над «Крыльями» армейцы с 27 очками возглавили таблицу РПЛ, но их могут обойти «Локомотив» и «Краснодар», которые еще не сыграли в 13-м туре.