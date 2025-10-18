«Пари НН» — «Акрон»: Лончар открыл счет в матче

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар забил на 71-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.

Этот удар в створ ворота стал первых для тольяттинского клуба в этом матче.

Лончар вышел на поле на 68-й минуте, заменив Кристияна Бистровича. Для 29-летнего футболиста это второй гол в сезоне РПЛ-2025/26.