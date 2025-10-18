Агент нападающего ЦСКА Мусаева подтвердил интерес турецких клубов

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе турецких клубов к игроку.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Самсунспор» и «Бешикташ» интересуются 24-летним россиянином.

«Некорректно называть какие-то клубы. Но скажу, что интерес со стороны турецких клубов есть. Но конкретного предложения в ЦСКА этим летом не было», — сказал Хархаров «СЭ».

Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.