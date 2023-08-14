«Пари НН» победил «Ахмат» благодаря голам Севикяна и Сулейманова

«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0.

На 57-й секунде матча счет открыл Эдгар Севикян, в концовке первого тайма Тимур Сулейманов забил второй гол хозяев.

«Пари НН» одержал первую победу в этом сезоне РПЛ и с 4 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» потерпел 3-е поражение в 4 матчах и занимает 11-ю строчку.

«Пари НН» в следующем туре сыграет в гостях с «Факелом» 20 августа. «Ахмат» примет «Оренбург» в этот же день.