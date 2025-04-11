«Пари Нижний Новгород» — «Динамо»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Пари Нижний Новгород» и «Динамо» встретятся в чемпионате России

«Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо» встретятся в матче 24-го тура российской премьер-лиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча нижегородцев и москвичей. Ключевые события игры «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля 2025, 14:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В чемпионате России динамовцы идут пятыми (42 очка), нижегородцы располагаются на 14-й строчке турнирной таблицы (19 очков). Встреча команд в первом круге завершилась победой москвичей со счетом 3:1.