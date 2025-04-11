«Зенит» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»

«Зенит» обратился к болельщикам перед матчем 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Дорогие друзья! Вы всегда были, есть и будете нашим 12-м игроком, нашей опорой и поддержкой. Все победы и трофеи — плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда! Приходите в это воскресенье на «Газпром Арену» в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за «Зенит» стоя — громко и страстно на протяжении всей игры! Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха», — говорится в заявлении клуба.

После 23 туров «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Краснодар» лидирует в таблице с 52 очками.

Матч между командами состоится 13 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.