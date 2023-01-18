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Сегодня, 10:26

Парфенов рассказал, какое усиление требуется «Спартаку» этой зимой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака», главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов оценил трансферную компанию красно-белых в нынешнее зимнее трансферное окно.

«Надо быть внутри, чтобы точно понимать уровень потенциальных новичков. Конечно, хочется, чтобы в составе были свои пацаны, но надо, чтобы и пацаны тоже давали повод. Искусственно-то тоже не получится. С другой стороны, если не давать шансов, тоже не узнаешь, кто на что способен.
«Спартак» сосредоточен на усилении защиты? Честно говоря, в подробностях не знаю, кого они ищут, хотя сейчас на сборах мы с красно-белыми живем в соседних корпусах отеля. Но я их пока не видел. Да и придешь туда — а к кому? Никого уже там не знаю. Если серьезно по существу вопроса, то был Жиго — была пара центральных защитников. А сейчас на этой позиции игроки все равно тасуются. Так что да, «Спартаку» нужен игрок обороны, а также атакующий футболист, который может делать разницу и результат», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.

«Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России-2022/23 с 36 очками в 17 матчах. Команда уступает лидирующему «Зениту» 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-parfenov-spartaku-nuzhen-atakuyushhij-futbolist-kotory-j-mozhet-delat-raznitsu-i-rezul-tat/
Дмитрий Парфенов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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