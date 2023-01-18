Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:49

Агент форварда «Урала» Ранджеловича: «Если появится «Зенит» и даст клубу деньги, то трансфер возможен»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Василис Панагиотакис, агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича ответил на вопрос о том, может ли футболист покинуть клуб этой зимой.

«Я говорил с Лазаром, он в Дубае на сборе, у него все отлично, готовится ко второй части сезона. Мне звонит множество клубов, но окончательное решение может принять только «Урал».
Если появится «Зенит» и даст деньги «Уралу», то вообще никаких вопросов. Но они пока не появились, хотя я надеюсь, они заинтересуются Лазаром. Это будет вполне возможно, если Ранджелович продолжит играть так, как в первой части сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.

25-летний Ранджелович перешел в «Урал» из «Олимпиакоса» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/23 серб забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах за команду из Екатеринбурга.

Контракт форварда действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-esli-poyavitsya-zenit-i-dast-uralu-den-gi-za-randzhelovicha-transfer-vozmozhen/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
СМИ сообщили о падении вертолета возле детского сада в Киевской области
Военный эксперт рассказал о слабых точках украинской обороны в Донбассе
В России появился кроссовер Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки
Болгария с начала СВО тайно поставляла оружие и топливо на Украину
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Спартак» теряет защитника, Баринов может уйти в «Бешикташ», а Дзюба в «Торпедо»? Таблица переходов РПЛ
Парфенов рассказал, какое усиление требуется «Спартаку» этой зимой
«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Кечинов: «От трансфера Мевли все плечами пожимали, а сейчас «Спартак» опять каких-то легионеров подписывает»
Агент Языджи: «Возможно, Юсуф вернется в Россию летом»
Промес: «Мне нравится хоккей! Расстроился, что «Спартак» не выиграл»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Парфенов рассказал, какое усиление требуется «Спартаку» этой зимой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости