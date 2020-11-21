Парфенов: «Момент с пенальти — я считаю, что это не пенальти»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов не согласился с решением арбитров назначить пенальти в ворота его команды в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:1). 11-метровый на 72-й минуте реализовал Антон Миранчук, гол стал единственным в игре.
Антон Миранчук уверенно реализовал 11-метровый за снос Игнатьева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 21, 2020
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— Игра разбилась на несколько отрезков, — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер». — Первый тайм, потом удаление, когда нас стало больше. Надо было чаще обострять, а то контроль ради контроля получался. Момент с пенальти — я считаю, что это не пенальти, спасать не надо никого.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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