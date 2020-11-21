Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов не согласился с решением арбитров назначить пенальти в ворота его команды в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:1). 11-метровый на 72-й минуте реализовал Антон Миранчук, гол стал единственным в игре.

— Игра разбилась на несколько отрезков, — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер». — Первый тайм, потом удаление, когда нас стало больше. Надо было чаще обострять, а то контроль ради контроля получался. Момент с пенальти — я считаю, что это не пенальти, спасать не надо никого.