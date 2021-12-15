Как стало известно «СЭ», итальянский специалист Паоло Ваноли прилетел в Москву. Также вместе с ним прибыли его помощник Марко Донадель и агент Андреа Д'Амико.

В ближайшее время Ваноли должен стать новым главным тренером «Спартака». Официальное назначение 49-летнего специалиста ожидается в четверг или пятницу.

Ранее Ваноли долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Также он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

15 декабря пост главного тренера красно-белых оставил Руй Витория. Португалец возглавлял «Спартак» с мая нынешнего года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, но после первой части Тинькофф РПЛ занимают девятую строчку.