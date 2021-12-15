В «Спартаке» отреагировали на публикации в Telegram-каналах с критикой в адрес Витории

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал некрасивой историей критические публикации о Руе Витории в ряде Telegram-каналах после ухода специалиста с поста главного тренера команды.

Ранее, 15 декабря, в нескольких Telegram-каналах (Небожена, Антискрепа и другие), которые не специализируются на спорте, были опубликованы посты с похожей структурой текста с критикой в адрес Витории.

«Появление таких сообщений в каналах, которые пишут о спорте по большим праздникам, кажется нам странной и некрасивой историей. Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем. Кому это выгодно? Точно не «Спартаку», — сказал Зеленов.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. 15 декабря стало известно о его отставке с поста тренера москвичей. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». В РПЛ красно-белые располагаются на 9-й строчке с 23 баллами после 18 игр.