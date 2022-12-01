«Оренбург» завершит монтаж оборудования для карты болельщика в декабре

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда клуб завершит монтаж оборудования для работы с системой карты болельщика.

«В настоящее время у нас заключен контракт на монтаж и демонтаж оборудования — идет дооснащение. Подрядная организация активно работает. До 15 декабря будет выполнен монтаж оборудования для карты болельщика. После этого будут пуск и наладка процесса. Сложно сказать, сколько она продлится, а после этого начнем отлаживать и испытывать оборудование. К 1 марта 2023 года мы точно закроем все вопросы», — цитирует Еремякина ТАСС.

С июля карта нужна для прохода на матчи РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система должна работать на всех стадионах, принимающих матчи чемпионата России.