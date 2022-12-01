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Сегодня, 13:16

«Оренбург» завершит монтаж оборудования для карты болельщика в декабре

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда клуб завершит монтаж оборудования для работы с системой карты болельщика.

«В настоящее время у нас заключен контракт на монтаж и демонтаж оборудования — идет дооснащение. Подрядная организация активно работает. До 15 декабря будет выполнен монтаж оборудования для карты болельщика. После этого будут пуск и наладка процесса. Сложно сказать, сколько она продлится, а после этого начнем отлаживать и испытывать оборудование. К 1 марта 2023 года мы точно закроем все вопросы», — цитирует Еремякина ТАСС.

С июля карта нужна для прохода на матчи РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система должна работать на всех стадионах, принимающих матчи чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/16471353
РПЛ
ФК Оренбург
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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