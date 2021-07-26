Оздоев попрощался с Дриусси. В комментариях отметился Кокорин

Нападающий Себастьян Дриусси покинул «Зенит». Как сообщила пресс-служба петербургского клуба, аргентинец реализовал право на выкуп своего контракта с сине-бело-голубыми.

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев в Instagram попрощался с уже бывшим одноклубником.

«Я буду скучать по тебе, мой друг», — написал Оздоев.

В комментариях отметился экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин: «Мне так и не написал», — пошутил форвард «Фиорентины».

25-летний Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года. Всего в составе сине-бело-голубых форвард провел 138 матчей, забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.

В составе «Зенита» Дриусси трижды стал чемпионом России, два раза брал Суперкубок и единожды — Кубок страны.