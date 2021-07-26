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ЦСКА сообщил о результатах обследования Щенникова

19:37
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников, получивший повреждение в домашнем матче 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:0), прошел МРТ в Москве, сообщает сайт клуба.

Обследование выявило у Георгия повреждение мягких тканей правой голени.

О сроках возвращения Щенникова в общую группу клуб сообщит дополнительно.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-proshel-obsledovanie/

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Иван Шитик все материалы автора

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