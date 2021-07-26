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«Спартак» продлил контракты с братьями Шитовыми

20:08
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«Спартак» заключил новые контракты с двумя футболистами. Трудовые соглашения полузащитника Виталия Шитова и нападающего Владислава Шитова с красно-белыми рассчитаны до лета 2024 года, сообщает сайт клуба.

18-летние братья Шитовы — воспитанники Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова. С прошлого сезона Виталий и Владислав выступают за «Спартак-2». Оба игрока регулярно привлекаются в юношескую сборную России.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-26-spartak_prodlil_kontrakty_s_bratyami_shitovymi/

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Иван Шитик все материалы автора

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