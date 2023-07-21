Овчинников заявил, что «Динамо» показывает самую унылую игру среди московских клубов

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Динамо» показывает самую унылую игру среди всех московских клубов.

«Какой московский клуб показывает самую унылую и неинтересную игру? «Динамо», конечно, среди московских. Они самые невыразительные. На них было больше надежд в последнее время, что они будут бороться за лидерство в чемпионате», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Сегодня, 21 июля, «Динамо» сыграет в первом туре РПЛ с «Краснодаром». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19.00 мск.