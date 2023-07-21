Агент Боржеса подтвердил, что футболист не сыграет против «Динамо»
Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, в комментарии для «СЭ» рассказал, когда игрок будет готов к выступлениям в РПЛ.
«Кади не сыграет против «Динамо»? Да, это так, только в следующем матче», — сказал Алиск «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил, что футболист пропустит первую игру сезона.
Сегодня, 21 июля, «Динамо» сыграет в первом туре РПЛ сезона-2023/24 с «Краснодаром». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19.00 мск.
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|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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