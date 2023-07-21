Агент Боржеса подтвердил, что футболист не сыграет против «Динамо»

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, в комментарии для «СЭ» рассказал, когда игрок будет готов к выступлениям в РПЛ.

«Кади не сыграет против «Динамо»? Да, это так, только в следующем матче», — сказал Алиск «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что футболист пропустит первую игру сезона.