Овчинников: «Харин сильнее по уровню и мышлению, чем Чалов»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о полузащитнике «Ахмата» Евгении Харине.

«Харин — хороший и качественный футболист, который постоянно прибавляет. У него непростой сезон, были две неприятные травмы, но он без подготовки играет на хорошем уровне. Он давно заслужил вызов в сборную России, но его не видели, не обращали внимания. Женя будет достойно выступать за сборную России. Вранье то, что он — гражданин Эстонии. Он — гражданин России. Думаю, Карпину повезет с ним», — приводит Legalbet.ru слова Овчинникова.

Также он сравнил Харина с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

«Мое мнение не меняется, что Харин сильнее по уровню и мышлению, чем Чалов. Я увидел Женю в Эстонии, молодой мальчик. Я видел, что у него есть перспективы, поэтому в свое время я предложил его представителю «Ахмата» Газзаеву. Они в нем тоже увидели потенциал», — добавил специалист.

Харин выступает за «Ахмат» с 2018 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел 9 матчей за грозненский клуб во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи. На счету 25-летнего Чалова 7 голов и 1 результативная передача в 15 играх за ЦСКА.