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Сегодня, 17:21

Овчинников: «Харин сильнее по уровню и мышлению, чем Чалов»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о полузащитнике «Ахмата» Евгении Харине.

«Харин — хороший и качественный футболист, который постоянно прибавляет. У него непростой сезон, были две неприятные травмы, но он без подготовки играет на хорошем уровне. Он давно заслужил вызов в сборную России, но его не видели, не обращали внимания. Женя будет достойно выступать за сборную России. Вранье то, что он — гражданин Эстонии. Он — гражданин России. Думаю, Карпину повезет с ним», — приводит Legalbet.ru слова Овчинникова.

Также он сравнил Харина с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

«Мое мнение не меняется, что Харин сильнее по уровню и мышлению, чем Чалов. Я увидел Женю в Эстонии, молодой мальчик. Я видел, что у него есть перспективы, поэтому в свое время я предложил его представителю «Ахмата» Газзаеву. Они в нем тоже увидели потенциал», — добавил специалист.

Харин выступает за «Ахмат» с 2018 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел 9 матчей за грозненский клуб во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи. На счету 25-летнего Чалова 7 голов и 1 результативная передача в 15 играх за ЦСКА.

Источник: https://legalbet.ru/news/ovchinnikov-harin-silnee-po-urovnyu-i-mishleniyu-chem/
Евгений Харин
Федор Чалов
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Овчинников
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3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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