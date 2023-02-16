Чалов заявил, что его цель — уехать в Европу

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что хочет еще попробовать свои силы в Европе, причем сделать это в одном из ведущих чемпионатов.

«В чем сейчас моя мотивация? Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы. Люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков, это просто эйфория. И остается цель уехать в Европу. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5», — приводит слова Чалова Sport24.

24-летний Чалов в прошлом году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 16 матчей и забил 4 мяча.