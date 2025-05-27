Талалаев: «Неудача «Зенита» в год столетия... Они этого не заслужили»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о том, почему «Зенит» не стал чемпионом России в прошедшем сезоне.

«Зенит» продолжает играть в футбол, где зенитовцы определяют зоны отбора мяча, количество контроля, непереход к быстрым атакам. Они больше всех, наряду еще с двумя клубами, играют в позиционное нападение. Это философия победителей, которая мешает шагнуть за рамки. «Краснодар» себе мог позволить сделать это, прошел без явных провалов, и он стал победителем.

«Зенит» в этих рамках, в этой парадигме своей существовал. Семак в этом году перестраивал команду, безусловно. Но мы видим, что без Клаудиньо, без Вендела играть сложно. Три больших нападающих — они пробовали и это. Как удачно, так и неудачно. Ведь не дай Соболеву практику в начале весны, он, может быть, не решал бы так, как он решал уже в концовке. Хороший нападающий? Да, хороший по российским меркам.

По-хорошему завидую Семаку, потому что работать с футболистами такого уровня, выиграть чемпионство шесть раз подряд — это заслуга всех, кто работает в этом клубе. Неудача в год столетия... Объективно они этого не заслужили. Но 17-летняя история «Краснодара» — это тот ответ, который мы увидели. Ни «Динамо», ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Ростов», не смотрелись настолько цельно, как «Краснодар», в борьбе с этим сегодняшним перестраиваемым «Зенитом», — сказал Талалаев колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По итогам сезона РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко.